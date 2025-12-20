Habertürk
        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:14
        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

        "Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, Hamas heyetinin ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

        Görüşmede ayrıca, garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

        İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

        Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilmiş, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

        Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

