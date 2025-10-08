Habertürk
Habertürk
        MIX Festival şehre geri dönüyor

        'Çok sesli festival' mottosuyla bu yıl 14-15 Kasım'da Zorlu PSM'de 9. kez gerçekleşecek "MIX Festival presented by %100 Müzik"te bu yıl; Bakermat, Purple Disco Machine, Maribou State dj set, Sigrid, Egosex, Diskopolis, Emre Can Swim, groove4lovers, Hilal Kaya, Jadu Heart, Marissa Nadler, Nusantara Beat, Selût, Soul Grinders live, Venice, Youngr, TUKAN ve daha birçok isim sahne alacak…

        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 00:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:24
        MIX Festival şehre geri dönüyor
        Zorlu PSM’nin her sene binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirdiği MIX Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunacak.

        MIX Festival presented by %100 Müzik, 14-15 Kasım’da elektronikten indie müziğe, rap müzikten, dans müziğine kadar en sevilen sesleri dokuzuncu kez müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Nusantara Beat
        Nusantara Beat

        Dünya Sahnesinin Etkileyici İsimleri MIX Festival presented by %100 Müzik’te!

        MIX Festival presented by %100 Müzik’te bu yıl da %100 Müzik katkılarıyla kesintisiz müzik keyfi katılımcılarla buluşacak; house, caz ve soul notalarını benzersiz bir şekilde harmanlayan “One Day (Vandaag)”, “Teach Me” ve “Baianá” gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlara ulaşan Hollandalı DJ ve prodüktör Bakermat , “Dopamine” ile listeleri alt üst etmeye devam eden Grammy ödüllü Alman prodüktör ve disko-funk sahnesinin güçlü ismi Purple Disco Machine, son albümleri “Hallucinating Love”dan parçaları ilk kez Türkiye’de seslendirecek olan UK elektronik sahnesinin dikkat çeken ikilisi Maribou State dj set, milyonlarca dinlemeye ulaşan Mirror, Bad Life gibi parçalarıyla Norveçli pop yıldızı Sigrid, elektronik folk ve deneysel rock karışımıyla müzikseverleri sahnede kendi evrenlerine davet edecek olan Londralı ikili Jadu Heart, viral canlı performans videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve canlı enstrümantasyonu ve dans ritimleriyle İngiliz müzisyen Youngr, Lo-fi folk ve dream-pop türlerinde büyüleyici bir ses yaratan ve “New Radiations” albümünden parçalarıyla Amerikalı sanatçı Marissa Nadler, Endonezya geleneksel müziğini modern sound’larla buluşturarak sahnede kültürlerarası bir diyalog kuran Amsterdam merkezli altı kişilik grup Nusantara Beat, festivalde yer alacak dünya müzik sahnesinin başarılı isimleri olarak bu yıl öne çıkıyorlar.

        groove4lovers
        groove4lovers

        Alternatif Sesler MIX Festival presented by %100 Müzik’e Damga Vuruyor!

        Festivalin dikkat çeken isimlerinden Belçikalı elektro-post-rock grubu TUKAN, analog dokuları 80’lerden ilham alarak günümüzün dijital altyapısıyla harmanlayan güçlü ikili Diskopolis, “Human Drift” albümünün hipnotik yapısıyla sahnede sınırları zorlarken, serbest stil elektronik setleriyle bilinen Emre Can Swim, dans pistinde groove’un dozunu artırıyor. İzmirli prodüktör Venice, UK-garage ve minimal house karışımıyla festivalin ritmini belirlemeye hazırlanırken, Türk-Danimarkalı vokalist Hilal Kaya, Anadolu ezgilerini caz ve afrobeats’le birleştirerek müzikseverleri kültürlerarası bir yolculuğa çıkarıyor. Ayküt, Kinky, Tuff ve Caciki’den oluşan groove4lovers, house müziğin farklı alt türlerinde dans pistinin enerjisini yükseltmek için son hazırlıklarını yaparken, deneysel müzik ve hologram performanslarını buluşturan Selût, “Değerlim’in Hikayesi” albümünden sahneye bir multimedya deneyimi taşıyor. Melodik deep house’u saksafon ve gitarla birleştiren Soul Grinders, canlı elektronik projeleriyle dikkat çeken bir diğer isim olurken, alternatif üretimleriyle ses getiren tüm isimler, bu yıl festivale damga vurmaya hazırlanıyor.

        MIX Festival presented by %100 Müzik biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #MIX Festival
