Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor MKE Ankaragücü: 2 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 2 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. 35'te Tolga Ciğerci ve 83. dakikada Dorin Rotariu'nun golleriyle kazanan MKE Ankaragücü, puanını 9'a yükseltti. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        MKE Ankaragücü, 83'te üç puanı aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 35'te Tolga Ciğerci ve 83. dakikada Dorin Rotariu atarken, Sakaryaspor'un tek golünü ise 42. dakikada Emre Demir kaydetti.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 9'a yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Lacivertliler, Bandırmaspor'a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide gol sesi!
        Derbide gol sesi!
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Derbiye özel koreografi!
        Derbiye özel koreografi!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Minibüs şarampole yuvarlandı
        Minibüs şarampole yuvarlandı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme