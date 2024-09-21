MKE Ankaragücü: 2 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. 35'te Tolga Ciğerci ve 83. dakikada Dorin Rotariu'nun golleriyle kazanan MKE Ankaragücü, puanını 9'a yükseltti. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 35'te Tolga Ciğerci ve 83. dakikada Dorin Rotariu atarken, Sakaryaspor'un tek golünü ise 42. dakikada Emre Demir kaydetti.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 9'a yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Lacivertliler, Bandırmaspor'a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.