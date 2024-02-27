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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi adalet çağrısı - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nden adalet çağrısı

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, adalet çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:20
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        Fenerbahçe maçı öncesi adalet çağrısı
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        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere, Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak ayrıcalık değil, her kulüp için her karşılaşmada adalet istiyoruz."

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