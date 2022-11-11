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MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Ankaragücü-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'DA... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, seyircisi önünde güçlü rakibini yenip çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor ise zirve yarışından kopmamak için mutlak üç puanı hedefliyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü ise son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti. Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, topladığı 12 puanla 14. sırada bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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