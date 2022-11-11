STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

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ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü ise son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti. Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, topladığı 12 puanla 14. sırada bulunuyor.