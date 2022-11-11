STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
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ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.
Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü ise son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti. Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, topladığı 12 puanla 14. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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