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        MKK ile Suudi Arabistan Merkezi Saklama Kuruluşu arasında mutabakat zaptı imzalandı

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Suudi Arabistan Merkezi Saklama Kuruluşu (Edaa) arasında mutabakat zaptı imzalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 17:51
        MKK ile Edaa arasında mutabakat zaptı imzalandı
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        MKK açıklamasına göre, MKK ile Edaa arasında menkul kıymet ve yatırımcı hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, iş birliklerinin teşvik edilmesi ve yenilikçi uygulamaların entegrasyonunun desteklenmesine ilişkin bir mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding) imzalandı.

        İş birliği planlanan alanlar arasında merkezi saklama hizmetlerinin yanı sıra elektronik oy kullanımı, veri hizmetleri ve blokzincir gibi gelişen teknoloji uygulamaları da bulunuyor.

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