MLKP terör örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye çıktı

İran Umman'dan ne umuyor? İran müzakere için neden Umman'ı istiyor? İran neden bölgesel toplantı istemiyor? İran'ın daha önce Umman'da yaptığı görüşmeler neyi anlatıyor? ABD-İran masaya oturur mu, ne çıkar? HT 360'da Dilek Gül sordu; Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin anlattı. Daha Az Göster