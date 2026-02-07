Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik MLKP terör örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye çıktı

        MLKP terör örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye çıktı

        İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 77'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 01:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 01:16
        MLKP operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
        İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 16 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

        TUTUKLU SAYISI 77'YE YÜKSELDİ

        AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 77'ye yükselmiş oldu.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Devam eden çalışmalarda 6 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 102’ye yükselmişti.

        Daha önce adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 47'si tutuklanmış, 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

