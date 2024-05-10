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        Haberler Gündem MNG çalışma saatleri 2024: MNG kargo saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? MNG Cumartesi ve Pazar açık mı?

        MNG Kargo çalışma saatleri 2024: MNG kargo saat kaçta açılıyor?

        MNG Kargo'nun 2024 çalışma saatleri, gönderi bekleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenenler tarafından merak konusu oldu. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, MNG Kargo'nun açılış ve kapanış saatleri ile öğle arası detayları araştırılıyor. Peki, MNG Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? MNG Kargo öğle arası saat kaçta? İşte MNG kargo çalışma saatleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:04
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        MNG Kargo çalışma saatleri
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        MNG Kargo çalışma saatleri ve kargo kapanış saati, yurt içi ya da yurt dışına kargo gönderecek olanlar için merak konusu olmaya devam ediyor. MNG Kargo çalışma saatleri ve öğle arası saati hakkında araştırmalar sürüyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı zaman dilimlerinde hizmet veren MNG Kargo'nun çalışma saatlerini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

        MNG Kargo Çalışma Günleri

        MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri 08.30’da başlayarak 18.30’a kadar devam etmektedir. Hizmet almak vatandaşlar bu saatler aralığında MNG kargo şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şubeye gitmeden önce telefonla bilgi almak da zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

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        MNG Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Hafta içi kargo göndermek ya da almak için vakit bulamayan kişiler hafta sonu kargo işlemlerini halletmek durumundalar. Bu noktada MNG Kargo hafta sonu açık mı sorusu kargo göndermek ya da kargo bekleyen kişilerin merak ettiği bir diğer konudur. Kargoların hafta sonu çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada en sağlıklı bilgi telefon ile ya da internet sitesinden sağlanabilmektedir.

        MNG Kargo Cumartesi Çalışma Saatleri

        MNG kargo kurumsal yapısıyla öne çıkan taşımacılık sektöründeki lider firmalardan biridir. Çalışma saatleri ve dağıtım işlemlerindeki sistemli yapısı sayesinde kullanıcıların oldukça memnun kaldığı kurumlardan biridir. MNG Kargo hafta içi çalışmasının yanında cumartesi günleri de 08.30 ile 14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında MNG kargoyu arayıp bilgi alabilir ya da şubelerine gidip kargo işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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        MNG Kargo Hafta Sonu Dağıtım Yapıyor Mu?

        MNG kargo hafta için 08.30 ile 18.30 saatleri arasında hizmet sağlamaktadır. Cumartesi günleri 08.30 ila 14.00 arasında hizmet veren MNG kargo, Pazar günleri ise dağıtım yapmamaktadır. MNG kargonun internet sitesinde yer alan gönderi numarasıyla kargonuzun durumunu takip edebilir ve yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

        MNG Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

        Çalışma yaşantısındaki yoğunluktan kargolarını hafta içi almaya bazı kişiler vakit bulamamaktadır. Bu noktada MNG kargo hafta sonu açık mı sorusu gündeme gelmektedir. MNG kargo çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

        • Pazartesi: 08.30-18.30
        • Salı: 08.30-18.30
        • Çarşamba: 08.30-18.30
        • Perşembe: 08.30-18.30
        • Cuma: 08.30-18.30
        • Cumartesi: 08.30-14.00
        • Pazar: Hizmet Vermemektedir.
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