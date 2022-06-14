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Haberler Girişimcilik Mobilite Hızlandırma Programı tamanlandı
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Togg, girişimcileri sahneye çıkardı!

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg ile Bilişim Vadisi’nin ortaklaşa hazırladığı Mobilite Hızlandırma Programı’nı tamamlayan 10 girişimci, yatırımcıların karşısına çıktı. Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Demo Günü’nde, girişimciler yatırım alma fırsatlarını değerlendirmeye çalıştılar. Programın, Türkiye’de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentörlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol göstermek amacıyla düzenlendiği açıklandı

Mobilite Hızlandırma Programı tamanlandı
HABERTURK.COM

Türkiye’de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentörlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol göstermek amacıyla Togg ve Bilişim Vadisi ortaklığında 6 Nisan’da başlatılan Mobilite Hızlandırma Programı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Demo Günü’nde, programı tamamlayan 10 girişimci yatırımcıların karşısına çıkarak, girişimleri için yatırım almaya çalıştı.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz yeni mobilite ekosisteminde daha güçlü bir şekilde yer alan Türkiye. Bundan iki yıl önce ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimi, unicorn bulunmuyorken bugün altı tane Turcorn’a, Türk unicorn’una sahibiz. Yol haritamız doğrultusunda atacağımız tüm adımlarla birlikte ülkemizi yüksek teknolojili yeni ürün ve çözümler sunan, araştırmacı, girişimci ve yatırımcılar için cazibe merkezi bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin girişimcilik ekosisteminden yeni başarı hikayeleri, Turcorn’lar çıkarmak istiyoruz. Sözün özü, ‘Bir fikrim var bunu yeşertmek istiyorum’ diyen herkesin yanında olacağız" dedi.

850 GİRİŞİMCİ ARASINDAN 47 KİŞİ SEÇİLDİ

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da, Bilişim Vadisi’yle birlikte hazırlanan Mobilite Hızlandırma Programı’nın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bizimle çalışan iş ortaklarımızı küresel rekabete hazırlıyor ve küresel ölçeklere ulaşma imkânı sağlıyoruz, böylece yatırımcıların önce radarına sonra odağına yerleşme potansiyeline kavuşuyorlar. Program kapsamında başvuru yapan 850’yi aşkın girişimci arasından seçilen 47 kişiye 8 hafta boyunca yoğun teknik mentörlük hizmeti verdik. Sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konu başlığında eğitim desteği sunduk. Katılımcıların ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkânı sağladık ve yatırım almaya hazır girişimler ile yatırımcılar arasında köprü olduk" ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise, Mobilite Hızlandırma Programı ile girişimcilerin geliştirdikleri ürünleri ticarileştirme imkânı bulduğunu belirterek, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ulusal ve uluslararası yatırım grupları, melek yatırım ağları, kurumsal teknoloji firmaları ve bireysel yatırımcılara sunum yapma imkânının yanı sıra Kuluçka İşletme Merkezi altyapı desteklerinden de faydalandıklarını vurguladı.

2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETECEK

Genel Merkezi Bilişim Vadisi'nde bulunan Togg, yerli otomobil üretmek üzere 25 Haziran 2018’de kuruldu.

Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdüren şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmeyi hedefliyor.

İlk aracını 2022 yılı sonunda banttan indirecek Togg, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreterek, 1 milyon üretim adedine ulaşmayı planlıyor.

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