Mobilya fuarında yabancı alıcı patlaması

Türkiye’nin en büyük mobilya markalarını aynı çatı altında toplayan Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı, dün yapılan açılışla CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleşen fuar 11 Kasım'a kadar devam edecek.
YABANCI ALICIDA YÜZDE 80 ARTIŞ VAR
Fuarın ilk gününü değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, özellikle yabancı alıcı sayısında çok büyük bir artış yaşandığına dikkat çekti. Fuarın ilk gününde 10 bini yerli, 2 bini yabancı olmak üzere toplamda 12 bin alıcıyı ağırladıklarını belirten Erem, şunları söyledi:
"Fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısının geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaşması yabancı alıcının ilgisini göstermesi açısından çok önemliydi. Gerçekten de ilk gün rakamlarına baktığımız zaman yabancı alıcı sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artış yaşandığını gördük. Alıcılarımız arasında ABD, İtalya, Fransa, İsrail, Rusya, Kanada, Romanya, Etiyopya gibi ülkeler bulunuyor. Mobilya sektörünü buluşturduğumuz fuara yabancı alıcıların yoğun ilgi göstermesi sektör ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Fuarımızın en önemli amacı da ihracatımızı artırmak. Tüm dünyada yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda 85 ülkeden 90 bine yakın alıcıyı katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz."
MOBİLYA TASARIMLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Jüri üyeliğini tasarımcı Ece Yalım, Prof. Dr. İpek Fitöz, tasarımcı Özlem Tuna ve endüstriyel tasarımcı Şule Koç’un yaptığı Furniture İstanbul 2018 Tasarım Yarışması’nda 7 farklı kategoride 22 firmanın 67 projesi değerlendirildi. Yarışmaya sadece fuara katılan firmalar fuarda sergiledikleri ürünleriyle katıldılar. Yarışmada; Plexus ve Intersystem markaları Jüri özel ödülüne layık görüldü.
7 kategoride ödül alan markalar ve tasarımları şöyle: Yemek odası kategorisinde; Bug tasarımıyla Loda üçüncü, Loft tasarımıyla Gala ikinci, Alonso tasarımıyla Teleset birinci oldu. Oturma dinlenme kategorisinde; Wilma tasarımıyla Cardin üçüncü, Loft tasarımıyla Gala ikinci, Greeny tasarımıyla Divanev birinci oldu. Genç odası kategorisinde; Fiore tasarımıyla Divanev üçüncü, Domingo tasarımıyla Cardin ikinci, Soldier tasarımıyla Rengarenk birinci oldu. Yatak odası kategorisinde; Loft adlı tasrımıyla Gala üçüncü, Greeny tasarımıyla Divanev ikinci, Raum tasarımıyla Enza Home birinci oldu. Uyku kategorisinde; Plumy tasarımıyla HKM üçüncü, Latex Plus tasarımıyla Divanev ikinci, S Line Full Adapt tasarımıyla Yataş birinci oldu. Tamamlayıcı mobilya ve aksesuar kategorisinde; Alonso tasarımıyla Teleset üçüncü, Capella tasarımıyla Loda ikinci, Maison tasarımıyla Enza Home birinci oldu. En iyi stand ödülü ise Yataş’a layık görüldü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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