Moderatör kelimesinin anlamı merak konusu oldu. İnternette sıkça karşılaştığımız bu mevki standart olarak User/Kullanıcıdan 1 kademe üsttedir.

MODERATÖR NE DEMEK?

Moderatör, Türkçede tam karşılığı yönlendirici, olay yöneticisidir. İnternette sıkça karşılaştığımız bu mevki standart olarak User/Kullanıcıdan 1 kademe üsttedir. En çok kullanım alanı forumlar ve IRC kanallarıdır. Forumlarda konu silme, düzenleme, kilitleme vs yetkileri bulunur.

Mevki sıralamasına göre: Admin Co Admin Yönetici Süper Moderatör Moderatör Üye

MODERATÖRÜN GÖREVİ NEDİR?

Sanıldığının aksine sunucu, spiker ve moderatörlerin görevi aynı değildir. Moderatör ise modere eder bir nevi sürükler. Moderatörün iki görevi vardır. Birincisi kendisine verilen haber kuşağını konuğuyla, anlatıcısıyla, kendi anlatımıyla sürükler.

Diğer bir görevi ise, bir tartışma programını müzakere eder. Kısaca moderatör eşit, adaletli söz verme sanatıdır. Ayrıca moderatör kaç kişiyle programı yapıyorsa bu programın sonunda seyirciye özet çıkarandır.