        Modi'den Rusya ile ilişkilerine övgü | Dış Haberler

        Modi'den Rusya ile ilişkilere övgü

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya ile ilişkilerine övgüde bulunurken, aralarındaki dostluğun her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:31
        Rusya ve Hindistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenlik konularında daha etkili olması için kapsamlı reform çağrısında bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 70 madde içeren ortak bildiri kabul edildi.

        Bildiride, iki ülkenin kesintisiz ticaret için ulusal para birimleri üzerinden ödeme sistemleri geliştireceğine işaret edilerek, merkez bankalarının dijital para platformları üzerinden çalışmalarını da daha uyumlu hale getirecekleri belirtildi.

        Bildiride, Rusya ve Hindistan'ın BRICS, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) nezdinde işbirliğini güçlendirme kararı aldıkları da aktarıldı.

        İki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğine de yer verilen bildiride, "Taraflar, Hindistan'da yedek parça ve diğer ürünlerin ortak üretimini teşvik etmek konusunda anlaştılar. Bu ürünler, teknoloji transferi ve ortak girişimler oluşturularak, Hindistan ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dost üçüncü ülkelere ihraç etmek amacıyla üretilecek." ifadelerine yer aldı.

        Enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik "potansiyel işbirliğinin" vurgulandığı bildiride, tarafların, enerji alanındaki projelerde yaşanan sorunların hızla çözülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

        Gazze'de "anlaşmalara uyulsun" çağrısı

        Gazze'deki insani durumdan ötürü iki ülkenin endişe duyduğuna işaret edilen bildiride, "Tüm ilgili tarafların, çatışmayı sona erdirmek, insani yardım sağlamak ve kalıcı barışı tesis etmek amacıyla varılan anlaşmalara ve karşılıklı anlayışa bağlı kalmalarının önemini kararlılıkla vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Orta Doğu'da sivil halkın korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısı da yer aldı.

        BMGK nezdinde reform çağrısının da yapıldığı bildiride, "Taraflar, BMGK'nin günümüz küresel gerçeklerini yansıtacak ve uluslararası barış ve güvenlik konularında daha temsil edici, etkili ve verimli hale getirecek kapsamlı bir reform çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

