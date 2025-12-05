Rusya ve Hindistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenlik konularında daha etkili olması için kapsamlı reform çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 70 madde içeren ortak bildiri kabul edildi.

Bildiride, iki ülkenin kesintisiz ticaret için ulusal para birimleri üzerinden ödeme sistemleri geliştireceğine işaret edilerek, merkez bankalarının dijital para platformları üzerinden çalışmalarını da daha uyumlu hale getirecekleri belirtildi.

Bildiride, Rusya ve Hindistan'ın BRICS, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) nezdinde işbirliğini güçlendirme kararı aldıkları da aktarıldı.

İki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğine de yer verilen bildiride, "Taraflar, Hindistan'da yedek parça ve diğer ürünlerin ortak üretimini teşvik etmek konusunda anlaştılar. Bu ürünler, teknoloji transferi ve ortak girişimler oluşturularak, Hindistan ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dost üçüncü ülkelere ihraç etmek amacıyla üretilecek." ifadelerine yer aldı.

Enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik "potansiyel işbirliğinin" vurgulandığı bildiride, tarafların, enerji alanındaki projelerde yaşanan sorunların hızla çözülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.