Moğolistan'da seçim sonuçları açıklandı

Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene yerel basına yaptığı açıklamada, partisi MPP'nin meclisteki 126 sandalyenin 70'ini alarak birinci parti olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyon 400 bin nüfusa sahip Orta Asya ülkesi Moğolistan'da yerel saatle 22.00'de biten oy kullanma işlemine katılımın yüzde 69,3 civarında olduğu ve yurt dışı ile kırsal bölgedeki verilerle bunun yüzde 70'e ulaşacağı bildirildi.

Oyun-Erdene oy kullandıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, ülke halkının "demokrasiye inancında ve meclise güveninde" zayıflama yaşandığını belirterek, "Bugün, Moğolistan'ın tarihinde yeni bir 30 yıllık dönemin başlangıcı olacak." dedi.