Mohamed Salah transferde son kararını verdi!

İngiltere Premier League'de şampiyonluğa koşan Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; takımı ile bugüne kadar yeni bir sözleşme imzalamayan Mısırlı süperstar, kararını değiştirdi.