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        Haberler Spor Futbol İngiltere Mohamed Salah transferde son kararını verdi! - Futbol Haberleri

        Mohamed Salah transferde son kararını verdi!

        Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesini yenilemeyen Mısırlı oyuncunun kararını değiştirdiği ve Liverpool'da kalacağı aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:15
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        Salah transferde son kararını verdi!
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        İngiltere Premier League'de şampiyonluğa koşan Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Foot Mercato'da yer alan habere göre; takımı ile bugüne kadar yeni bir sözleşme imzalamayan Mısırlı süperstar, kararını değiştirdi.

        32 yaşındaki futbolcunun menajeri ile kulüp yönetiminin arasındaki görüşmelerin oldukça iyi gittiği aktarıldı.

        İyi gibi bir sezon geçiren başarılı sağ kanat ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 2017'de transfer olduğu kulüpte 10 yılı devireceği öne sürüldü.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        İngiliz devi ile bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Mohamed Salah, 32 gol ve 22 asistlik muhteşem bir performans sergiledi.

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