Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Moldova Türkiye maçı hangi kanalda? sorularının cevabı bu akşamki Andorra maçının ardından sonra merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 2. sıraya yerleşen Milli Takım için Moldova maçı oldukça önemli. Elemelerde ilk ikide yer alan takımlar bir üst gruba çıkmaya hak kazanıyor. Moldova Türkiye maçına dair detaylar haberimizde.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, Moldova deplasmanına 10 Eylül 2019 Salı günü gidecek. Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye maçı, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi yine TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun laveraj farkıyla lideri Fransa da 10 Eylül 2019 Salı akşamı Andorra ile karşı karşıya gelecek.