Mona Lisa'nın gizemli bakışı bu rahatsızlığa işaret olabilir!

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Louvre Müzesi, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müzenin en ilgi gören tablosu ise ressam Leonardo Da Vinci'nin elinden çıkan Mona Lisa...

Mona Lisa'nın gülüşü pek çok kaynakta esrarengiz olarak tanımlanıyor. Ancak yapılan bir araştırma Mona Lisa'nın gizemli gülüşünün ve bakışının altında bir rahatsızlık yatabileceğini belirtiyor.

MAYO Clinic isimli tıp dergisinin eylül sayısında yayımlanan bir makalede Mona Lisa'nın hüzünlü bakışlarının arkasında yatan nedenin hipotiroit hastalığı olabileceği ileri sürüldü.

Makaleyi yazan doktorlardan Mandreep Mehra, Leonardo da Vinci'nin tablosundaki kadının sarımsı cildi, zayıf saç telleri, kilolu olması ve kaşlarının dökülmesinin nedeninin yavaş çalışan tiroit bezleri olabileceğini belirterek, boynundaki kalınlaşmanın da guatrı olduğunu gösterdiğini söyledi.

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