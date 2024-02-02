Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague 25. haftasında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi basketbolseverler, "Monaco-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Euroleague Monaco-Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko Euroleague'de 24 maçta aldığı 15 galibiyet 9 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74 kazanmıştı. Peki, "Monaco-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.
Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, 2 Şubat 2024 TSİ 22.30'da başlayacak.