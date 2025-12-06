Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanından 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puan topladı. Şimdi tüm gözler Monaco-Galatasaray maçı tarihi ve saatine çevrilmiş durumda. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.
MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Louis II Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI
9 Aralık 2025
23:00 Monaco - Galatasaray
21 Ocak 2026
20:45 Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak 2026
23:00 Manchester City - Galatasaray