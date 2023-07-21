Monaco, Kemba Walker'ı Kadrosuna Kattı!
Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco Basket uzun yıllar NBA'de oynayan Kemba Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Turkish Airlines EuroLeague’de geçen sezon ilk kez Final Four oynama başarısı gösteren Monaco, 2023/24 sezonu öncesinde bombayı patlattı.
Monaco, 33 yaşındaki eski NBA yıldızı Kemba Walker’ı önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını açıkladı.
NBA'de, Charlotte Hornets'te gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve sezon içerisinde düzenlenen All-Star maçlarında 4 kez forma giyen Kemba Walker'ın bu sezonun en flaş transferi olması bekleniyor.
NBA’de daha önce 4 kez All-Star seçilen Kemba Walker, 750 normal sezon maçında 19.3 sayı – 5.3 asist – 1.2 top çalma – 2.2 üçlük ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Walker, 2016-2020 yılları arasında Charlotte Hornets ve Boston Celtics formalarıyla All-Star seçildiği dört yılda 23.1 sayı – 5.3 asist – 3.1 üçlük isabetiyle oynamıştı.