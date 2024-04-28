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        Haberler Spor Futbol Fransa Monaco takıldı, şampiyon PSG! - Futbol Haberleri

        Monaco takıldı, şampiyon PSG!

        Fransa Ligue 1'de Monaco'nun Lyon ile 2-2 berabere kalmasının ardından lider Paris Saint-Germain (PSG), bitime 3 hafta kala 12. şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:28
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        Monaco takıldı, şampiyon PSG!
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        Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

        Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

        Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

        Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.

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