Mönchengladbach'tan Can Armando Güner için ortalığı karıştıran açıklama!

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen genç futbolcu Can Armando Güner’le ilgileniyor.

Transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen 18 yaşındaki futbolcu için kulübü Borussia Mönchenglabach’tan açıklama geldi.

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, bugün oynanacak Augbsurg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında transfer için kendilerine bir teklif ulaşmadığını belirtti.

Schröder açıklamasında, “Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri.” ifadelerini kullandı.

Futbola Schalke altyapısında başlayan Can Armando Güner, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkarken bu mücadelelerde 32 gol ve 15 asist kaydetti.