Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin 'Money Talks'un çekimleri bitti

        'Money Talks'un çekimleri bitti

        Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar'ın başrolü paylaştığı 'Money Talks' (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Money Talks'un çekimleri bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar'ın başrolü paylaştığı 'Money Talks' (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı. Filmde kafes dövüşçüsüne hayat veren Selçuk Kılıç, kendisi gibi şampiyon 5 farklı sporcuyla ringe çıktı. Kick Boks Dünya Şampiyonası'nı 2017'de göğüsleyen Kılıç, çekilen dövüş sahnelerinde adeta eski günlerine döndü.

        Filmde kendisi gibi şampiyonlarla kamera karşısına geçen Kick Boks Dünya Şampiyonu Selçuk Kılıç, "Dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünü filmde oynattık. Onlarla karşılıklı sahnelerimiz oldu. Çok güzel bir iş çıktı ortaya. Bu filmle hem sinema seyircisini hem de spor tutkunlarını salonlara çekmeyi amaçlıyoruz. Aksiyonu çekmek kolay bir iş değil. Yönetmenimizin çok büyük bir etkisi oldu. Bugüne kadar yapılmamış bir işi yaptık" dedi.

        REKLAM

        'Money Talks' (Para Konuşur) filminde yönetmen koltuğuna oturan Bülent Terzioğlu ise "Filmimize başlamadan uzun bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Hikâyenin dokusuna uygun mekânları ancak bir platoda toplayabildik. Avrupa ve Dünya şampiyonu 5 sporcuyu çekim takvimine uygun şekilde bir araya getirebilmekte uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık 15 gün süren dövüş koreografisini oturtabilmekte hayli yorucu bir süreçti. Başrolümüz Selçuk Kılıç' ın hem Dünya şampiyonu olması hem de iyi bir oyuncu olması bizi oldukça şanslı kıldı" dedi.

        Başrollerini Selçuk Kılıç (Pars) ve Aslıhan Karalar’ın (Asena) paylaştığı Money Talks (Para Konuşur) filminde; Kubilay Penbeklioğlu (Kafkas), Kaan Yılmaz (Patron), Cansu Fırıncı (Doktor), Hülya Diken (Sedef) Şevki Özcan (Patron) ve Ayhan Işık (Büyük patron) gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        İçinde dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünün yer aldığı büyük aksiyon filminde yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı hali yer alıyor. Aile, para, aşk, dövüş, legal ve illegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini koruma ve arzu ettiğin düzeni kurmak. Akıl almaz kafes dövüşü adı altında adeta kafes savaşı veren Pars’ın ve Artemis’in mücadelesi anlatılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Money Talks
        #para konuşur
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…