HEM DANSÇI HEM OYUNCU

İspanya’nın saygın sanat okulu Royal Academy of Dance’ta flamenko ve bale eğitimi alan Monica Cruz, okulunu bitirdikten sonra ablası Penelope’nin yolundan gitti ve oyuncu oldu.

'The Inquiry', 'Last Hour', 'Jerry Cotton' ve 'Iron Cross' gibi bir çok yapımda yer alan Monica Cruz, hem bir dansçı hem ablası Penelope Cruz gibi yetenekli bir oyuncu hem de defalarca podyumda yürümüş bir model.