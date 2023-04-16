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Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu?

Penelope Cruz'un kız kardeşi Monica Cruz, Cannes'da düzenlenen Canneseries Uluslararası Festivali’nde boy gösterdi. Ablasına olan benzerliğiyle sıkça karıştırılan Monica, bir kez daha Penelope Cruz hayranları tarafından ilgiyle karşılandı

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  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Ablası Penelope Cruz’a neredeyse ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Monica Cruz, Cannes'da düzenlenen Canneseries Uluslararası Festivali'ne katıldı. 
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Yıllardır ablasına olan benzerliğiyle karıştırılan Monica Cruz, etkinlikte çekilen fotoğraflarının basına yansımasının ardından bir kez daha Penelope Cruz'un hayranlarının ilgisiyle karşı karşıya kaldı.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    HEM DANSÇI HEM OYUNCU

    İspanya’nın saygın sanat okulu Royal Academy of Dance’ta flamenko ve bale eğitimi alan Monica Cruz, okulunu bitirdikten sonra ablası Penelope’nin yolundan gitti ve oyuncu oldu.

    'The Inquiry', 'Last Hour', 'Jerry Cotton' ve 'Iron Cross' gibi bir çok yapımda yer alan Monica Cruz, hem bir dansçı hem ablası Penelope Cruz gibi yetenekli bir oyuncu hem de defalarca podyumda yürümüş bir model.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Monica Cruz, daha önce sıklıkla ablası Penelope Cruz'a benzetilmesinin ve adının hep onunla birlikte anılmasını dert etmediğini aksine mutluluk duyduğunu belirtmişti.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Penelope Cruz’un kardeşi olmanın ve ona çok benzemenin kariyeri için “taşlı bir yol” yürümesine neden olduğunu kabul eden Monica Cruz, yine de böyle bir ablaya sahip olduğu için şükrettiğini söylemişti.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    BİR KARDEŞLERİ DAHA VAR

    "Buna aldırmıyorum" diyen Monica Cruz, ailesinin her zaman işinden önce geldiğinin altını çizmiş ve "Aramızda rekabet olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Monica Cruz, kendi başarılarından çok ablası Penelope ve erkek kardeşi Eduardo Cruz için sevindiğini de itiraf ediyor. Monica ve Penelope'nin erkek kardeşi Eduardo Cruz da bir şarkıcı.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Hatta Monica Cruz, kendisini görüp yanına gelen hayranlarından bazılarının "Seni ablan Penelope'den daha çok seviyoruz" demelerine kızgın. Monica Cruz bir keresinde kendisine bunu söyleyen bir hayranına "Umarım birden çok çocuğun olursa onları böyle kıyaslayarak büyütmezsin. Bu çok çirkin" şeklinde karşılık verdiğini söylemişti.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    Monica Cruz, 2014'te sperm donörü kullanarak bir kız çocuk sahibi olmuştu. "Çocuk sahibi olmak için çok fazla vaktim kalmamıştı ve bir erkeği arayıp, bulup, ondan çocuk yapmayı beklemek yerine bu kararı verdim" diyen Monica’nın kızı Antonella artık 9 yaşında. Ablası Penelope Cruz’un ise 2010’da evlendiği Javier Bardem’den Leo ve Luna adında bir kızı ve bir oğlu var.
  • Monica Cruz mu, Penelope Cruz mu? - Magazin haberleri

    ABLASININ DUBLÖRÜ OLMUŞTU

    İki kız kardeşin birbirlerine bu kadar benzemesi sadece hayranları için kafa karıştırıcı bir durum olmaktan da ibaret değil. Penelope Cruz, 2010’da 'Karayip Korsanları' filminde rol alırken hamile kalınca imdadına kardeşi Monica koşmuştu. Filmin çekimlerinin ikinci yarısında karnı iyice belirginleşen Penelope Cruz'un yerine hamileliği belli olmasın diye geniş açılı çekimlerde kardeşi Monica Cruz geçmiş. İki kız kardeş birbirlerine dublörlük bile yapmıştı.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News

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