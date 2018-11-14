Beyaz Saray'da 1995-96 yıllarında staj yapan, o dönem 22 yaşında olan Monica Lewinsky ile ilişki yaşadığını bir süre reddeden Bill Clinton, daha sonra bu ilişkiyi itiraf etmek zorunda kalmış ve "uygunsuz fiziksel temasa girdiğini" söylemişti.

Lewinsky, skandalla ilgili A&E kanalında bu Pazar başlayacak belgeselin yayınlanmasından önce Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazısında "Skandaldan sonra 3 Mart 1999'da Barbara Walters ile yaptığım röportajdaki sözlerim Chelsea (Clinton'ların kızı) ve Bayan Clinton'a doğrudan bir özür açıklamasıydı. Bugün Hillary Clinton ile karşılaşırsam, ona samimi şekilden ne kadar üzgün olduğumu söylemek isterim. Chelsea ve Bayan Clinton'dan beni bağışlamalarını istemek benim için hayal. Ama onlardan, olanlar ve yaşadıkları için ne kadar üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi.

Monica Lewinsky makalesinde belgeselde konuşmayı neden kabul ettiğini de, "Tarih boyunca kadınlar karalandı ve susturuldu. Şimdi kendi hikayelerimizi kendi sözlerimizle anlatma zamanı" sözleriyle açıkladı.

Bill Clinton, Haziran'da NBC Televizyonu'ndaki bir röporataj sırasında Lewinsky'ye özür borçlu olup olmadığı sorusunu "Hayır" diye yanıtlamıştı.

Lewinsky, yazısında "Bana özür borçlu olması ya da özrü haketmemden daha önemli bir şey var. Bill Clinton, özür dilemeyi istemek zorunda. Onun için duyduğum hayal hayal kırıklığı, bana yaşattığı hayal kırıklığından daha büyük" dedi.

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