MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

Jeolojik Monolitler

Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:

Mount Augustus (Augustus Dağı),Avustralya La Peña de Bernal, Meksika Stone Mountain (Taş Dağı),Atlanta, Georgia, ABD

Diğer monolitlerden bazıları:

Kuzey Amerika

Bottleneck Peak and Moon, Utah, ABD

Devils Tower National Monument, Wyoming, ABD

El Capitan, Kaliforniya, ABD

Enchanted Rock, Teksas, ABD

Haystack Rock, Britanya Kolumbiyası, Kanada

Avrupa

Frau Holle Stone, Almanya

Humber Stone, İngiltere

King Arthur's Stone, İngiltere

Logan Stone, İngiltere

Odin Stone, Orkney, Birleşik Krallık - 1814 yılında yok edilmiştir.

Cebelitarık Kayası (Rock of Gibraltar)

Afrika

Ben Amera, Moritanya

Brandberg Mountain, Namibya

Asya

Savandurga, Hindistan

Avustralya

Mount Coolum, Queensland

Mount Wudinna, Güney Avustralya

Güney Amerika

Paine Kuleleri, Şili

Antarktika

Scullin monoliti

Uluru

Yıllar boyunca Uluru/Ayers Kayası'nın dünyanın en büyük monoliti olduğu yazılmış ve söylenmiştir. Aslında bu iki açıdan da yanlıştır. Zira Uluru bir monolit değildir ve bir monolit olsa bile Mount Augustus ondan yaklaşık 2,5 kat daha büyüktür.

Yapay Monolitler

Monolit, Expo.02 İsviçre

Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insan eliyle, farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunur. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler: