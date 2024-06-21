Montella'dan Arda Güler açıklaması

Teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi konuştu. İsmail Yüksek'in durumunun iyi olduğunu belirten Montella, Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu ve oyuncuyla ilgili kararı yarın vereceklerini aktardı.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Şöyle söylemek lazım; dört günde bir oynadığınızda zihinsel enerjinizi toparlamanız gerekiyor. Sonrasında fiziksel enerjinizi toparlamanız gerekiyor ama baktığınızda hiçbir takım mükemmel değildir. Biz kendi artılarımızı ve eksilerimizi biliyoruz. Daha çok artılarımızı çoğaltarak ilerlemeye çalışıyoruz.

Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz.

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"İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi" Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.