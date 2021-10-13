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Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu

Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor olacak

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Montella, 2-1 galip geldikleri Fraport TAV Antalyaspor maçında takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Milli araya galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Gerçekten çok rahat geçti bizim için. Dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Böyle bir galibiyetle araya girdiğimiz için çok mutluyuz. Herkes için ideal olan, araya galibiyetle girmek." diye konuştu.

Montella, Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini vurgulayarak, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak hazırız. Kesinlikle gelişmeye devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Hedefimiz sürekli bir gelişim içinde olmak. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

David Akintola’nın sakatlığının devam ettiğini aktaran Vincenzo Montella, "Belhanda bizimle çalışmaya başladı. David Akintola halen grubumuza dahil değil. Bizim için önemli bir futbolcu. Döndüğünde bizim seçeneklerimiz çoğalacak. Umarım Gökhan İnler'i de bir an önce kazanabiliriz. Beşiktaş maçında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

Montella, Adana Demirspor'un Süper Lig'de kalması için çalıştıklarını kaydederek, "Hedefimiz uzun vadeli konsantre bir şekilde gelişimi sağlamak. O gelişim esnasında da en önemli hedefimiz ligde kalmak. Uzun yıllar boyunca Adana Demirspor ligde kalamadı. Önceliğimiz bunu sağlamak." ifadelerini kullandı.

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