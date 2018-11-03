Montpellier - Marsilya maç önü

Montpellier ve Marsilya, 04 Kasım 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Montpellier 22 puanla 3. sırada, Marsilya 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Montpellier, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Marsilya son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 154. İddaa'da Montpellier kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Marsilya kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Montpellier son hafta oynanan Rennes maçında 1-1 berabere kaldı.

Marsilya ise Amiens karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Montpellier, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Marsilya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Marsilya, 7 gol atarken 12 gol yedi.

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