Moody's'in yayımladığı ancak kredi derecelendirme niteliği taşımayan raporunda Türkiye'nin dış kırılganlık riski 'Yüksek' seviyesinden 'Yüksek (+)' seviyesine çıkarıldı. Uluslararası kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilirin üç basamak altında "negatif" görünüm ile ifade etmişti.

Moody's risk seviyesini yüksek (+) olarak güncellemesine neden olarak "yurtdışından sağlanması gereken yüksek tutarlı finansmanın" yarattığı kırılganlığı gösterdi ve raporunda değerlendirmenin "düşük tasarruf oranlarına, enerji ithalatına ve ihracatın yüksek ithalat içeriği gibi sebeplerden kaynaklanan yapısal cari işlemler açığını yansıtmakta" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış kırılganlığını artıran nedenler arasında ülkenin yurtdışı ve döviz yükümlülüklerine kıyasla mütevazi gösterilen döviz cinsi varlıkları gösterildi.

Cari açığın bu yıl tüketim ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte ortalama yüzde 1.2'ye gerileyeceğini öngören Moody's, böylelikle dış finansman gereksinimi azalsa da yeniden finanse edilmesi gereken yükümlülüklerin azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkat çekti.

Moody's geçen yıl Ekim ayından itibaren gerilimin azaldığı Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle tekrar hareketli bir döneme girdiğine ve Almanya'nın Türkiye'ye giden turistlere yönelik seyahat uyarısını sertleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda, "Bu diplomatik anlaşmazlıklardan biri veya ikisi birden daha hararetli bir hal alması ve ticaret ve yatırımları daraltacak yeni yaptırımların başlatılması TL'nin tekrar güç kaybetmesinde rol oynayabilir" denildi.