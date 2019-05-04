NetherRealm Studios'un Mortal Kombat ve Injustice serisiyle dövüş oyunları kategorisinde iyiden iyiye ustalaştı. Her yeni yapımda üzerine koyan firma, Mortal Kombat X'dan sonra geliştirdiği ilk yapım olan ve 2017'de yayınlanan Injustice 2: Gods Among Us'da elde ettiği deneyimi, Mortal Kombat 11'e taşıdı.

Serinin yeni üyesi, dokuzuncu oyundan bu yana gelen dövüş mekaniklerini, Injustice 2 ile iyice ön plana çıkan karakter gelişim seçeneklerini geliştirerek bir araya getiriyor.

CARY-HİROYUKİ TAGAWA’NIN SHANG TSUNG’I

Mortal Kombat 11, 24'ü direkt kullanılabilir, 3 tane de indirilebilir karakter ile geliyor. Bunlardan ilki, ön sipariş verenlere ücretsiz olarak sunulan Shao Kahn. Bir diğer indirilebilir karakter de Frost. Ücretli üçüncü karakter ise beni de en çok heyecanlandıran isim olan Shang Tsung. Bilindiği üzere serinin ilk oyununda baş düşmanımız Shang Tsung'dı.

Beyaz perdede söz konusu karakteri ünlü Japon aktör Cary-Hiroyuki Tagawa canlandırmıştı. Mortal Kombat 11 için de Shang Tsung, Tagawa'dan birebir modellenerek (ayrıca seslendirmede de Tagawa kullanıldı) tasarlandı ancak henüz bu karakter (Krypt bölümünde görüyor olsak da) erişime açık değil. İlerleyen dönemde, Tagawa'nın Shang Tsung'ı belli bir ücret karşılığı indirilmeye açılacak.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN KARAKTERLER

Tıpkı Mortal Kombat X'de olduğu gibi her karakterin 3 farklı dövüş stili mevcut. Bu stiller, yapacağınız kombolar, özel hareketler vb. ile farklılık gösteriyor. Kendinize en uygun stil ve hareketleri seçerek, adeta kendinize özel bir karakter tasarlamış oluyorsunuz. Ayrıca dövüşlerde elde edeceğiniz bonuslar sayesinde görsel geliştirmeler kazanarak, bunları karakterlerinize dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz.

Dövüş mekaniklerine baktığımızda, geliştirilen kombo sistemi gayet başarılı olmuş. Dövüş stilleriyle birleştirince kendinize göre kombolar yaratabiliyorsunuz. X-Ray sisteminde de bir yenilik mevcut. Pek çok oyuncu, X-Ray saldırılarının dövüşün seyrini büyük oranda değiştirdiğini ve bu yüzden adil olmadığını savunuyordu.

NetherRealm Studios, eleştirileri dikkate almış ve X-Ray saldırılarını yalnızca Fatal Blow adı verilen seviyede kullanılır hale getirmiş. Mortal Kombat 11'de X-Ray saldırısı yapabilmeniz için güç barınızın %10'u kadarına inmiş olmanız gerekiyor. Son bir gayretle oyuncuya maçı çevirme şansı veren bu yöntem, açıkçası eskiye nazaran çok daha stratejik duruyor.

EN UZUN HİKAYE

Serinin en uzun hikayesine sahip olan Mortal Kombat 11 için yapımcılar, en iddialı hikaye modu olduğunun da altını çizdiler. Kendileriyle aynı fikirde olmasam da zamanda yolculuk temasının kullanılması ile hikaye modu sürprizlere gebe bir hale gelmiş. Bilindiği üzere Mortal Kombat X'da Shinnok mağlup ediliyordu.

Mortal Kombat 11'de ise Raiden, Shinnok'un tılsımını ele geçirdiği andan itibaren kötücül bir varlığa dönüşmeye başlıyor. Raiden'ı durdurmak için kadim varlıklardan biri olan ve zamanı kontrol etme yeteneği bulunan Kronika devreye giriyor...

Görsel olarak Mortal Kombat 11, önceki oyunun biraz daha ilerisine ulaşmış. Unreal Engine 3'ün epeyce modifiyeli bir sürümüyle geliştirilen yapım göze hoş görünüyor olsa da, X-Ray sahneleri gibi yakın planlarda, detay seviyesinin günümüz şartlarının altında olduğunu gözler önüne seriyor. Yine de aksiyonun çoğunluğunun yaşandığı klasik kadrajda gayet başarılı kareler görmek mümkün. Özellikle vuruş hissi noktasında Mortal Kombat 11 bir hayli başarılı.

Genel olarak Mortal Kombat 11, serinin oynanış olarak en başarılı üyesi olmasına rağmen hikaye modu için genel görüşün aksine aynı düşünceye sahip değilim. İlk 3 oyunu temel alan Mortal Kombat 9'un hikayesini bir numaraya koyuyorum.

Yeni yapımın hikaye modu kesinlikle kötü değil ama yapımcıların PR çalışması için söyledikleri kadar da iyi bir hikaye modu yok. Hatta daha yalın bir senaryo çizgisi tutturabilseler, film gibi bir Mortal Kombat oyunuyla karşılaşabilirdik fakat bu tren Mortal Kombat X'in hikayesi ile kaçtı.

Serinin yeni yapımı, gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından biri. Eğer müdavimiyseniz kaçırmayın, dövüş oyunlarıyla aranız mesafeliyse bile hikaye modu sayesinde bir aksiyon oyunu oynuyor gibi ilerleyebilirsiniz.