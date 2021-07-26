Morutan'dan Galatasaray sözleri: Mutlu olurum!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan'dan flaş açıklamalar geldi.

FCSB Başkanı Becali'nin önceki maçlardaki performansını eleştirdiği ve takım içindeki yerini kaybedebileceğini söylediği 22 yaşındaki futbolcu, hem bu konu hem de Galatasaray ile ilgili espri ifadeler kullanıp "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

MENAJERİ DOĞRULAMIŞTI

Morutan'ın menajeri Florin Vulturar ise yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarını doğrulayıp "Morutan, FCSB'den ayrılmak istiyor. Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Ancak transfer o kadar kolay bitebilen bir şey değil. Şu anda biten bir şey yok. Ayrıca teklifleri net olarak açıklamam doğru olmaz. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum." dedi. Florin Vulturar ayrıca, "Becali 15 milyon euro istediğini açıklamıştı. Galatasaray çok büyük kulüp. Çok sevilen, olağanüstü taraftarlara sahip bir kulüp." dedi.

BECALI: GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK

FCSB Başkanı Becali ise Morutan'ın açıklamaları ve transfer iddiaları ile ilgili "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon euro yanıtı vermiştim. Hepsi o." ifadelerini kullandı.