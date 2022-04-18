Motokuryelerden çağrı: Bizi fark edin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Motokuryelerden çağrı: Bizi fark edin
ABONE OL

Motokuryelerden artan kazalar sonrası 'Trafikte bizi fark edin' çağrısı

Son zamanlarda artan kazaların ardından can güvenliklerine dikkat çeken motokuryeler, motorlu kuryeliğin çok riskli meslekler grubuna alınmasını ve mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesini istedi.

Motokuryelerden çağrı: Bizi fark edin
Motokuryelerden çağrı: Bizi fark edin
0:00 / 0:00
İHA

Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motosikletli kuryelerin ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili açıklama yaptı. Açıklamada motorlu kuryeliğin çok riskli meslekler grubuna alınmasını ve mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesi talep edildi.

"LÜTFEN TRAFİKTE BİZLERİ FARK EDİN"

Motokuryelerin yaşadığı zorluk ve sıkıntıları hakkında konuşan Emin Başaran, “ Motosikletli kuryeler ve paket servis elemanlarının iş yükü, pandemi döneminde daha da yoğunlaşmıştır. Sipariş artışının yanında, hızlı teslim ve çabuk gelsin baskısı, çalışanlar için tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdadır. Yaz döneminde, siparişin artması ile genelde deneyimsiz ve eğitimsiz kişilerin mesleğe katılması ile kurye sayısı da artmakta ve buna bağlı kazalar da artmaktadır. Motokurye ölümlerinin, ülke genelinde katlanarak arttığı hepinizin bilgisindedir. Bizler motorlu kuryeliğin çok riskli meslekler grubuna alınmasını ve buna bağlı olarak, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesini talep ediyor ve desteğinizi bekliyoruz. Günümüz ekonomik şartları nedeniyle, ehliyetsiz veya üzerinde güvenlikli kıyafet ve ekipman olmadan motosikletli kurye çalıştıran işyerlerinin daha sıkı daha sıkı denetlenmesini talep ediyoruz. İnsan canından daha önemli hiç bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Başka Necati, Yasin Batır'lar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Lütfen trafikte bizleri fark edin” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı – Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı, Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri ve Türkçe Okunuşu – Subhaneke Duası Ezberle - Son Dakika Haberi
GÜNDEM Sübhaneke Duası
Nasr Suresi Okunuşu – Nasr Suresi Duası Arapça Yazılışı, Anlamı, Meali, Türkçe Okunuşu, Tefsiri, Sırları, Fazileti Dinle - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Nasr Suresi
YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2022 AYT, TYT, YDT Üniversite sınavı YKS tarihleri
GÜNDEM Üniversite sınavı için geri sayım başladı!
Karadeniz'de 3 ayda 33 ölü yunus karaya vurdu
GÜNDEM Karadeniz'de ölü yunuslar karaya vurdu
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü
GÜNDEM Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan 2022 hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 23 nisan resmi tatil mi?
İstanbul'u kaplayan çöl tozu görüntülendi
GÜNDEM İstanbul'u kaplayan çöl tozu görüntülendi
Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı 2022 şartları neler, kaç kişi alınacak? Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ile başvuru yap!
GÜNDEM Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak!
Son dakika haberleri: İstanbul'un göbeğinde "Pes" dedirten hırsızlık!
GÜNDEM İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Görenler şoke oldu!
E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB 2022 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi nasıl yapılır?
GÜNDEM E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.