Motokuryenin çarptığı kadın ağır yaralandı
İstanbul Ataşehir'de bir motokurye, önce kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına ardından da park halindeki polis aracına çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan motokurye yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşahir'in Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde kızı ile yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motokurye çarptı.
Motokuryenin çarptığı S.T., savrularak yere düşerken, kuryenin kullandığı motosiklet park halindeki trafik ekibine ait polis aracına çarptı.
Kazada S.T. ağır yaralandı. Kadının kızı ise annesini o halde görünce sinir krizi geçirdi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
KAZA YAPAN MOTOKURYE KOŞARAK UZAKLAŞTI
Yayaya çarptıktan sonra motosikletiyle polis aracına çarparak yere düşen kurye, kazanın şoku ile bir süre olay yerinde dolaştı.
Kazayı yara almadan atlatan motokurye, yaralının başında toplanan kalabalığın da etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis tarafından fark edilen motokuryenin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Motokuryenin yayaya çarptığı anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.T.'nin kızı ile yolun karşısına hızlıca geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Bu sırada S.T. yere savrulurken, motosiklet park halindeki polis aracına çarptı. Çevredekiler yardıma koşarken, S.T.'nin kızı sinir krizi geçirdi, motokurye ise kalabalıktan yararlanarak olay yerinden uzaklaştı.
"KAFASINI ASLFALTA VURMUŞ, DURUMU AĞIRDI"
Cadde üzerinde iş yeri bulunan Selçuk Tuzluca, "Dükkandan dışarı çıktığımda yaya yatıyordu yerde, müdahale ediyorlardı. Motorcu yayaya vurdu dediler. Biraz da kötü düşmüştü, kafasını asfalta vurmuş. Durumu ağırdı. O sırada arabadan bir bayan sağlıkçı geldi, müdahale yaptı. Sonra ambulans geldi. Ambulansla aldı götürdüler. Motorcu kaçtı dediler ama ekipler geri alıp getirdiler. Motorun ruhsatından falan çocuğu bulup getirdiler. Sonrasında alıp götürdüler çocuğu da" şeklinde konuştu.