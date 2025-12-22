Türkiye'deki trafik mevzuatına göre motosiklet ehliyetleri, motorun gücüne ve silindir hacmine göre farklı sınıflara ayrılmıştır ve her sınıfın yaş sınırı birbirinden farklıdır. Motosiklet hayali kuran sürücü adaylarının en çok merak ettiği konuların başında, hangi motoru kullanmak için kaç yaşında olmaları gerektiği gelir. Peki, hayalinizdeki motosikleti kullanabilmek için yasal yaş sınırları nelerdir ve ehliyet alma süreci nasıl işler? İşte detaylar...

Motosiklet ehliyeti almak isteyenler için süreç, kullanmak istedikleri aracın teknik özelliklerine göre şekillenir. Yasalar, sürücünün tecrübesizliğinden kaynaklanabilecek kazaları önlemek amacıyla kademeli bir yetkilendirme sistemi öngörmüştür. Düşük güçlü motorlar için daha erken yaşlarda ehliyet alınabilirken, yüksek performanslı ve ağır motosikletler için belirli bir yaş olgunluğu ve sürüş tecrübesi şart koşulmuştur. Bu nedenle ehliyet başvurusu yapmadan önce, kullanmayı hedeflediğiniz motosikletin hangi ehliyet sınıfına girdiğini ve bu sınıfın yaş şartını taşıyıp taşımadığınızı doğru bir şekilde öğrenmeniz büyük önem taşır.

Sürücü adaylarının zihnindeki en temel soru olan motor ehliyeti kaç yaşında alınır sorusunun cevabı, ehliyetin sınıfına göre 16 ile 24 yaş arasında değişkenlik gösterir. Yasalarımıza göre motosiklet ehliyetleri M, A1, A2 ve A sınıfı olmak üzere dört ana kategoride toplanmıştır. En temel seviye olan M sınıfı ehliyet, motorlu bisiklet olarak adlandırılan mopedleri kullanmak içindir ve yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Gençlerin motosiklet dünyasına ilk adımı attıkları kategori genellikle A1 sınıfıdır. Silindir hacmi 125 cc (11 kilovat) sınırını geçmeyen motosikletleri kullanmak için gereken A1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Bu sınıf, lise çağındaki gençlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun bir başlangıç noktasıdır. Bir üst basamak olan ve orta segment motosikletleri kapsayan A2 sınıfı ehliyet için ise yaş sınırı 18'dir. A2 sınıfı, motor gücü 35 kilovatı geçmeyen motosikletleri kapsar ve piyasadaki popüler 250 cc motosikletlerin büyük çoğunluğu bu kategoriye girer. Bu ehliyet sınıfı, hem şehir içi hem de şehirlerarası yolculuk yapabilecek kapasitedeki motorları kullanma yetkisi verdiği için en çok tercih edilen ehliyet türlerinden biridir. En üst seviye olan ve herhangi bir güç sınırlaması olmaksızın tüm motosikletleri kullanma yetkisi veren A sınıfı ehliyet için ise şartlar daha ağırdır. A sınıfı ehliyet alabilmek için 20 yaşını doldurmuş olmak ve en az iki yıllık A2 ehliyet tecrübesine sahip olmak gerekir. Eğer adayın A2 tecrübesi yoksa, doğrudan A sınıfı ehliyet alabilmesi için 24 yaşını doldurmuş olması şartı aranır.