İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı Esatpaşa Mahallesi'nde bu sabah saat 06.22'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir apartmanın önünde pencerenin demirine kilidiyle bağlanan motorsiklet, başlarında kask ve üzerlerinde uyku tulumu bulunan iki kişi tarafından 40 saniye içinde çalındı.

Motorun sahibi olan ve çalınma görüntüsünü HABERTURK.COM ile paylaşan Tamer Görmüş, "İki kişi gelmişler önce motorun kilidini kesmişler ardından da ayaklarıyla vurarak direksiyon kilidini kırmışlar. Son alarak da motoru çalıştırıp gidiyorlar. Benim kilidi açıp, motoru çalıştırmam 2-3 dakika sürüyor. 40 saniye içerisinde 17 bin TL değerinde moturumu çaldılar" dedi.

'PARÇALAYIP, SATACAKLAR'

Görmüş, olayın ardından durumu polise bildirdiğinde ise polis memurunun, "Başlarında kask ve üzerinde tulum olan iki kişi, bir motosikletle gelip çaldılar değil mi" dediğini ve benzer birçok hırsızlığın yaşandığı bilgisini kendisine verdiğini söyledi.

Birçok arkadaşının kendisi gibi mağdur olduğunu da belirten Görmüş, "İnternette birçok motor parçasını görselleriyle birlikte gösterip satan siteler var. Muhtemelen benim motorumu da parçalayıp, satacaklar" diye konuştu.

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