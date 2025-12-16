Motorin sonrası benzine indirim geldi! Benzinin litresi ne kadar oldu?
Dövz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık'ta motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira indirim uygulanmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Bu kez de benzine indirim geldi. Peki, benzinin litresi ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 13 Aralık Cumartesi günü motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira indirim geldi. Motorinin ardından bu kez benzine indirim beklentisi oluştu.
Benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatların 16 Aralık 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
15 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.55 TL
Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.38 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.40 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.74 TL
Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 53.55 TL
Motorin litre fiyatı: 54.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.