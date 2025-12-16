Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor. Bu kez benzine indirim geldi. Peki, benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…