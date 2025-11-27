Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Kasım’da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim bekleniyor. Peki, motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 27 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…