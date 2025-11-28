Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Kasım’da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…