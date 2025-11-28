Habertürk
        Motorin ve benzine indirim geldi! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu? 28 Kasım 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geldi! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son olarak 25 Kasım'da motorine ortalama 2 lira 40 kuruş indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında çifte indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?? İşte 28 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 28.11.2025 - 00:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:26
        1

        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Kasım’da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme nedeniyle benzine ve motorine indirim geldi.

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzinin litre fiyatına 73 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

        3

        LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        27 KASIM 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        8

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        9
