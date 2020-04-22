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Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirim... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.

Küresel piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan 146 dolara, motorinin tonu 237 dolardan 192 dolara geriledi. Bu indirimin ardından benzinin litresi (şehir ve akaryakıt dağıtım şirketlerinde küçük farklar olabilir) 4 TL 97 kuruşa, motorinin litresi de 4 TL 86 kuruşa kadar indi. Peki, TÜPRAŞ çıkışlı benzinin litre fiyatı ne olacak? Benzinin (ÖTV+KDV, TÜPRAŞ, dağıtım şirketi ve akaryakıt şirketleri payları hariç) litre fiyatı 70-75 kuruşa kadar gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARINI HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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