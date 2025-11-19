Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine bir zam daha yolda! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? 19 Kasım 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı

        Motorine bir zam daha yolda! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Dün 64,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,58 dolardan tamamladı. Uluslararası piyasalarda yükselişe geçen brent petrol fiyatlarının, motorine zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte detaylar ve 19 Kasım 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, zam haberlerini de beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde motorine 2 lirayı aşkın zam gelmesi bekleniyor. Yeni zam ile beraber, Türkiye'nin birçok şehrinde motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak. İşte, 19 Kasım 2025 zam öncesi motorin fiyatları

        2

        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

        Motorine 21 Kasım 2025 Cuma gününden itiabaren, 2,5 lira civarı zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla beraber İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 57,27 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 57,39 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,64 TL

        Motorin litre fiyatı: 58,72 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,34 TL

        Motorin litre fiyatı: 58,42 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"