        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim bekleniyor! Motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? 21 Ekim 2025 güncel akaryakıt litre fiyatları

        Motorine indirim bekleniyor! Motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,06 dolardan alıcı buluyor. Dün 61,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,80 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tansiyonun azalacağına dair iyimser açıklamalar etkili oldu. Yaşanan bu küresel gelişmelerin motorine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek ve pompaya ne zaman yansıyacak?

        Giriş: 21.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:52
        1

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 61,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 57,18 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tansiyonun azalacağına dair iyimser açıklamalar etkili oldu. Yaşanan bu küresel gelişmelerin motorine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek?

        2

        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Motorinin litre fiyatına 21 Ekim bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim bekleniyor.

        3 Ekim'de (LPG) fiyatlarına 1,20 TL'lik zam yapılmış;. 7 Ekim 2025 tarihinde ise benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim gelmişti.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,88 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,00 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,04 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,15 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 53,21 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,46 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,91 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,16 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

