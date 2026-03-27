Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına 5 lira 47 kuruş indirim geldi
Giriş: 27.03.2026 - 08:06
Orta Doğu'da savaş devam ederken, ABD'nin İran'a anlaşmaya varması için verdiği süreyi uzatması uluslararası petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1'lik düşüşe yol açtı.
Buna paralel bir şekilde motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Motorinin litresinde yaklaşık 5 lira 47 kuruşluk indirim bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 68.63 liraya geriledi. Ortalama litre fiyatı İzmir'de 70.03 TL, Ankara'da 69.76 TL oldu.
