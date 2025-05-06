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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim geldi! Motorine ne kadar indirim geldi ve mazota indirim pompaya ne zaman yansıyacak?

        Motorine bir indirim daha! Motorine ne kadar indirim geldi?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, Çin'den gelen misilleme adımının ardından 9 Nisan'da son dört yılın en düşük seviyesini test etti. Bu gelişmeler beraberinde motorine indirim getirirken, bir indirim daha yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:34
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        Motorine peş peşe indirim geldi. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenen motorin fiyatına en son 1 lira 2 kuruş indirim geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, son gelişmeler...

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        MOTORİNE ARKA ARKAYA İNDİRİM!

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 6 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı. 7 Mayıs Çarşamba itibarıyla ise motorine 1 lira 29 kuruş indirim daha geldi.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,00 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

        LPG litre fiyatı: 25,26 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

        LPG litre fiyatı: 26,03 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,13 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,50 TL

        LPG litre fiyatı: 25,77 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,74 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,14 TL

        LPG litre fiyatı: 25,87 TL

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