Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüş akaryakıt ürünlerinden motorine indirim olarak yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…