Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün benzene yapılan zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 9 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…