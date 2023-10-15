MOTORİNE ZAM YOLDA! Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 15 Ekim motorin ve benzin fiyatı - İstanbul, Ankara ve İzmir - Merak Edilenler Haberleri

MOTORİNE ZAM YOLDA! Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 15 Ekim motorin ve benzin fiyatı - İstanbul, Ankara ve İzmir - Merak Edilenler Haberleri

Motorin fiyatlarına zam geliyor... Ortadoğu'da son bir haftadır yaşanan gelişmeler, akaryakıt piayasasına zam olarak yansıdı. Brent petrol son bir haftada yüzde 5!in üzerinde zamlanarak 90 doların üzerini gördü. Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar, kaç TL zam gelecek? Bugün yani 15 Ekim Pazar günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkat çekti.

Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

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JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.