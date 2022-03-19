Dün sabah saatlerinden itibaren sektör kaynakları tarafından açıklanan zam beklentisi akşam saatlerinde netlik kazandı. 18 Mart Cuma akşamı gece yarısından sonra, 19 Mart pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zamlandı. Motorin fiyatlarına gelen zammın ardından motorin fiyatları düşecek mi, ne kadar oldu sorularının cevapları da netleşmiş oldu. İşte 19 Mart Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları