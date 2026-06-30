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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemesi ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemesi ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım sürerken, milyonlarca araç sahibi MTV ödeme tarihlerini gündemine aldı. Her yıl iki eşit taksit halinde tahsil edilen MTV'nin ikinci dönem ödemeleri temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşlar son ödeme tarihini ve ödeme kanallarını merak ediyor. MTV ödemelerinin gecikmesi halinde gecikme faizi uygulanabiliyor. Bu nedenle araç sahipleri MTV son ödeme tarihini yakından takip ediyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman? MTV ödemesi nasıl, nereden yapılır? İşte MTV ikinci taksit ödemelerine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 19:44:12 Güncelleme:
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        Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit dönemi yaklaşırken, ödeme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. MTV, taşıtın cinsi, yaşı ve motor hacmi gibi kriterlere göre belirlenen tutarlar üzerinden tahsil ediliyor. Temmuz ayında yapılacak ikinci taksit ödemeleriyle birlikte vergi yükümlülüğünün tamamlanması gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmak isteyen vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçeneklerini gündemine aldı. Peki MTV 2. taksit ödemesi ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihleri...

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        MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri her yıl temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Araç sahiplerinin ikinci taksit ödemelerini temmuz ayının son gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

        Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanabiliyor. Bu nedenle son ödeme tarihinin kaçırılmaması önem taşıyor.

        MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başlayacak. MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

        1. Taksit Ödemeleri: 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında,

        2. Taksit Ödemeleri: 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

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        MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        MTV ödemeleri internet üzerinden veya fiziki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Araç sahipleri, vergi borçlarını sorgulayarak kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.

        Ödeme işlemi sırasında araç plaka bilgileri, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgiler istenebiliyor.

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        MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

        MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bazı PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme gerçekleştirilebiliyor.

        Vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme kanalını tercih ederek vergi borçlarını kolayca ödeyebiliyor.

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        MTV BORCU NASIL SORGULANIR?

        Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital hizmetleri üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulayabiliyor. Sorgulama işleminin ardından güncel borç tutarı görüntülenerek ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

        Vergi borcunun düzenli olarak kontrol edilmesi, olası gecikme faizlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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