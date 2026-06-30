Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit dönemi yaklaşırken, ödeme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. MTV, taşıtın cinsi, yaşı ve motor hacmi gibi kriterlere göre belirlenen tutarlar üzerinden tahsil ediliyor. Temmuz ayında yapılacak ikinci taksit ödemeleriyle birlikte vergi yükümlülüğünün tamamlanması gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmak isteyen vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçeneklerini gündemine aldı. Peki MTV 2. taksit ödemesi ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihleri...