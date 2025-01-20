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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklet farı hırsızları kamerada | Son dakika haberleri

        Fatih'te motosiklet farı hırsızları kameraya yakalandı

        İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri park halindeki motosikletin farını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:38
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        Motosiklet farı hırsızları kamerada
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        İstanbul Fatih ilçesinde motosiklet farı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 04.45 sıralarında Atikali Mahallesi Bakkalzade Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle ara sokağa giren iki şüpheli, park halindeki motosikletleri hedef seçti.

        Yan taraftaki sokakta motosikletten inerek park halindeki motosikletlerin yanına gelen kasklı şüpheli, farı sökmeye başladı.

        Yaklaşık bir dakika içinde motosikletin farını söken şüpheli kaçarken motosikletin sahibi sabah saatlerinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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