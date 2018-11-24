Kaza, Kuşadası-Davutlar karayolu Karaova mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Davutlar yönüne seyir halinde olan Ümit Çil’in (20) kullandığı motosiklet, ara sokaktan yola çıktığı öne sürülen S.Y. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ümit Çil’in yanı sıra beraberinde yolcu olarak bulunan Ercan Boztilki (20) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Boztilki ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Her iki gencin cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü S.Y. emniyet güçlerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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